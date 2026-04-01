Concert de Monsieur Léo au Friko Friko Guimaëc

Guimaëc

Concert de Monsieur Léo au Friko

Friko 3 Lieu-dit Plasenn Ar Brun Guimaëc Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-30 17:30:00

fin : 2026-04-30

Date(s) :

2026-04-30

Monsieur Léo & Ivekev Breud Orchestra seront au Friko jeudi 30 avril, pour donner un concert pour les petits… et aussi les plus grands !

Monsieur Léo, accompagné par l’Ivekev Breud Orchestra, explore dans cette performance en chansons la douceur de la vie et des petits riens qui filent la trame de ses jours, des colères, des indignations… Tout ce qui nous rend humain dans le monde .

De quoi bien entamer le long week-end du 1er mai avec un concert pour toute la famille et un bon goûter proposé sur place.

Entrée libre. .

Friko 3 Lieu-dit Plasenn Ar Brun Guimaëc 29620 Finistère Bretagne +33 2 98 19 51 40

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English : Concert de Monsieur Léo au Friko

L’événement Concert de Monsieur Léo au Friko Guimaëc a été mis à jour le 2026-04-15 par OT BAIE DE MORLAIX