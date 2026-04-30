Concert au Friko Arzan Friko Guimaëc

Guimaëc

Concert au Friko Arzan

Friko 3 Lieu-dit Plasenn Ar Brun Guimaëc Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 19:00:00

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-08-21

Venez découvrir un concert dans l’ambiance chaleureuse et amicale du Friko.

Arzan, ce sont des compositions inspirées, réunies en un spectacle sur le thème du souffle, où le chant des instruments à vent et des langues anciennes du monde prend vie sur une assise de percussions, de contrebasse et de claviers.

Ouvert à tous, prix libre. .

Friko 3 Lieu-dit Plasenn Ar Brun Guimaëc 29620 Finistère Bretagne +33 2 98 19 51 40

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English : Concert au Friko Arzan

L’événement Concert au Friko Arzan Guimaëc a été mis à jour le 2026-05-09 par OT BAIE DE MORLAIX