Balade sensorielle aux Cascades du Hérisson

Maison des Cascades Lieu-dit Moulin du Val Menétrux-en-Joux Jura

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 10:30:00

fin : 2026-08-25 12:00:00

Date(s) :

2026-07-21 2026-08-25

Embarquez pour une aventure unique en famille avec notre balade sensorielle en forêt, où chaque pas éveillera vos sens et créera des souvenirs inoubliables. Découvrez les merveilles de la nature à travers des activités ludiques et éducatives, parfaites pour petits et grands.

Animée par Natur’Odyssée.

De 10h30 à 12h.

Réservation obligatoire sur le site internet de l’Office de tourisme Terre d’Émeraude. .

Maison des Cascades Lieu-dit Moulin du Val Menétrux-en-Joux 39130 Jura Bourgogne-Franche-Comté

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English : Balade sensorielle aux Cascades du Hérisson

L’événement Balade sensorielle aux Cascades du Hérisson Menétrux-en-Joux a été mis à jour le 2026-03-25 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE