Balade sensorielle aux Cascades du Hérisson Maison des Cascades Menétrux-en-Joux
Balade sensorielle aux Cascades du Hérisson Maison des Cascades Menétrux-en-Joux mardi 21 juillet 2026.
Balade sensorielle aux Cascades du Hérisson
Maison des Cascades Lieu-dit Moulin du Val Menétrux-en-Joux Jura
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 10:30:00
fin : 2026-08-25 12:00:00
Date(s) :
2026-07-21 2026-08-25
Embarquez pour une aventure unique en famille avec notre balade sensorielle en forêt, où chaque pas éveillera vos sens et créera des souvenirs inoubliables. Découvrez les merveilles de la nature à travers des activités ludiques et éducatives, parfaites pour petits et grands.
Animée par Natur’Odyssée.
De 10h30 à 12h.
Réservation obligatoire sur le site internet de l’Office de tourisme Terre d’Émeraude. .
Maison des Cascades Lieu-dit Moulin du Val Menétrux-en-Joux 39130 Jura Bourgogne-Franche-Comté
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English : Balade sensorielle aux Cascades du Hérisson
L’événement Balade sensorielle aux Cascades du Hérisson Menétrux-en-Joux a été mis à jour le 2026-03-25 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE