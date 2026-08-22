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Balade solidaire Parçay-sur-Vienne

dimanche 6 septembre 2026 · Parçay-sur-Vienne

Balade solidaire Parçay-sur-Vienne

Informations pratiques

Début
dimanche 6 septembre 2026
Fin
dimanche 6 septembre 2026
Adresse
Stade Bernard Touchet
Ville
37220 Parçay-sur-Vienne
Département
Indre-et-Loire
Tarif
Gratuit

Parçay-sur-Vienne

Balade solidaire

Stade Bernard Touchet Parçay-sur-Vienne Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-06
fin : 2026-09-06

Date(s) :
2026-09-06

Balade solidaire au profit de l’Association Petits Princes.
Deux parcours 9 et 13 km.
Pause gourmande à mi-parcours et pot de l’amitié à l’arrivée.
Balade solidaire au profit de l’Association Petits Princes, fondée en 1987 et reconnue d’utilité publique, qui s’engage à réaliser les rêves des enfants et adolescents gravement malades. Cette mission de cœur a pour objectif de leur donner la force et l’optimisme nécessaires pour lutter contre leur maladie.
Deux parcours 9 et 13 km.
Pause gourmande à mi-parcours et pot de l’amitié à l’arrivée.
Inscriptions sur place à 8h30 et départ à 9h.   .

Stade Bernard Touchet Parçay-sur-Vienne 37220 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Charity Walk to benefit the Petits Princes Association.
Two routes: 9 and 13 km.
A gourmet snack break halfway through the route and a friendly get-together at the finish line.

L’événement Balade solidaire Parçay-sur-Vienne a été mis à jour le 2026-08-22 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme

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