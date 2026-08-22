Informations pratiques

Parçay-sur-Vienne

Balade solidaire

Stade Bernard Touchet Parçay-sur-Vienne Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-06

fin : 2026-09-06

Date(s) :

2026-09-06

Balade solidaire au profit de l’Association Petits Princes.

Deux parcours 9 et 13 km.

Pause gourmande à mi-parcours et pot de l’amitié à l’arrivée.

Balade solidaire au profit de l’Association Petits Princes, fondée en 1987 et reconnue d’utilité publique, qui s’engage à réaliser les rêves des enfants et adolescents gravement malades. Cette mission de cœur a pour objectif de leur donner la force et l’optimisme nécessaires pour lutter contre leur maladie.

Deux parcours 9 et 13 km.

Pause gourmande à mi-parcours et pot de l’amitié à l’arrivée.

Inscriptions sur place à 8h30 et départ à 9h. .

Stade Bernard Touchet Parçay-sur-Vienne 37220 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

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English :

Charity Walk to benefit the Petits Princes Association.

Two routes: 9 and 13 km.

A gourmet snack break halfway through the route and a friendly get-together at the finish line.

L’événement Balade solidaire Parçay-sur-Vienne a été mis à jour le 2026-08-22 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme