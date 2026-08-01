Randonnée gourmande Parçay-sur-Vienne
samedi 29 août 2026 · Parçay-sur-Vienne
Informations pratiques
Parçay-sur-Vienne
Randonnée gourmande
Stade Bernard Touchet Parçay-sur-Vienne Indre-et-Loire
Tarif : 15 – 15 – EUR
15
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-08-29
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-08-29
Après le vif succès de l’édition 2025, l’Intersociété de Parçay-sur-Vienne est heureuse de vous retrouver pour une nouvelle Randonnée Gourmande !
Venez partager une soirée conviviale en famille ou entre amis, au rythme d’une balade de 8 km, ponctuée de haltes gourmandes et de moments de partage.
Après le vif succès de l’édition 2025, l’Intersociété de Parçay-sur-Vienne est heureuse de vous retrouver pour une nouvelle Randonnée Gourmande !
Venez partager une soirée conviviale en famille ou entre amis, au rythme d’une balade de 8 km, ponctuée de haltes gourmandes et de moments de partage.
Départ apéritif, Etape 1 melon jambon, Etape 2 rôti de porc lentilles, Etape 3 fromage et à l’arrivée dessert. Un verre de vin sera offert à chaque étape.
Buvette et musique à l’arrivée.
Les départs seront possible entre 18h30 et 19h30. N’oubliez pas vos couverts, golbelet, lampe et gilet jaune.
Attention les places sont limitées ! Inscription obligatoire avant le 24 août par mail à intersociete.parcay@gmail.com ou par téléphone. 15 .
Stade Bernard Touchet Parçay-sur-Vienne 37220 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 62 35 97 14 intersociete.parcay@gmail.com
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English :
Following the resounding success of the 2025 event, the Intersociété of Paray-sur-Vienne is delighted to welcome you back for another Gourmet Hike!
Come enjoy a fun evening with family or friends on an 8-kilometer walk, punctuated by gourmet stops and moments of togetherness.
L’événement Randonnée gourmande Parçay-sur-Vienne a été mis à jour le 2026-08-22 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme
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