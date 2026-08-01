Informations pratiques

Parçay-sur-Vienne

Randonnée gourmande

Stade Bernard Touchet Parçay-sur-Vienne Indre-et-Loire

Tarif : 15 – 15 – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-08-29

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-29

Après le vif succès de l’édition 2025, l’Intersociété de Parçay-sur-Vienne est heureuse de vous retrouver pour une nouvelle Randonnée Gourmande !

Venez partager une soirée conviviale en famille ou entre amis, au rythme d’une balade de 8 km, ponctuée de haltes gourmandes et de moments de partage.

Après le vif succès de l’édition 2025, l’Intersociété de Parçay-sur-Vienne est heureuse de vous retrouver pour une nouvelle Randonnée Gourmande !

Venez partager une soirée conviviale en famille ou entre amis, au rythme d’une balade de 8 km, ponctuée de haltes gourmandes et de moments de partage.

Départ apéritif, Etape 1 melon jambon, Etape 2 rôti de porc lentilles, Etape 3 fromage et à l’arrivée dessert. Un verre de vin sera offert à chaque étape.

Buvette et musique à l’arrivée.

Les départs seront possible entre 18h30 et 19h30. N’oubliez pas vos couverts, golbelet, lampe et gilet jaune.

Attention les places sont limitées ! Inscription obligatoire avant le 24 août par mail à intersociete.parcay@gmail.com ou par téléphone. 15 .

Stade Bernard Touchet Parçay-sur-Vienne 37220 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 62 35 97 14 intersociete.parcay@gmail.com

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English :

Following the resounding success of the 2025 event, the Intersociété of Paray-sur-Vienne is delighted to welcome you back for another Gourmet Hike!

Come enjoy a fun evening with family or friends on an 8-kilometer walk, punctuated by gourmet stops and moments of togetherness.

L’événement Randonnée gourmande Parçay-sur-Vienne a été mis à jour le 2026-08-22 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme