Balade sonore « Voyage au cœur des roches et des cours d’eau », Domaine départemental de Restinclières, Prades-le-Lez

Informations pratiques

Balade sonore « Voyage au cœur des roches et des cours d’eau » 19 et 20 septembre Domaine départemental de Restinclières Hérault

Gratuit. Ressources en ligne (plan et carnets de jeux) sur le site internet du domaine.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T08:00:00+02:00 – 2026-09-19T21:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T08:00:00+02:00 – 2026-09-20T21:00:00+02:00

Et si vous laissiez le domaine de Restinclières vous parler ?

Smartphone en main, avancez à votre rythme et explorez le site autrement grâce à une balade sonore consacrée à la géologie. Entre roches millénaires et rivières secrètes, découvrez en famille les richesses naturelles du domaine.

Un parcours immersif de 1,5 km, accompagné de livrets-jeux. Prêts pour l’aventure ?

https://domainederestinclieres.herault.fr/2349-les-balades-sonores.htm

Domaine départemental de Restinclières Domaine départemental de restinclières 34730 Prades-le-Lez Prades-le-Lez 34730 Hérault Occitanie 0467678220 http://domainederestinclieres.herault.fr [{« link »: « https://domainederestinclieres.herault.fr/2349-les-balades-sonores.htm »}] Le domaine de Restinclières, marqué par l’ingéniosité humaine et les innovations agricoles, a traversé siècles et transformations. Racheté par le Département de l’Hérault en 1990, il accueille la Maison départementale de l’environnement, dédiée à la sensibilisation aux enjeux écologiques. Entre parc, cultures et recherche agroforestière, le site reste un lieu vivant, ouvert à tous en libre accès.

Et si vous laissiez le domaine de Restinclières vous parler ?

©cd34