Informations pratiques

Prades-le-Lez

MYSTÈRES DE LA GARRIGUE

Domaine de Restinclières Prades-le-Lez Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-16

fin : 2026-09-16

Date(s) :

2026-09-16 2026-09-30

GRATUIT plus d’information sur notre site internet http://domainederestinclieres.herault.fr

Mystères de la garrigue

Les 16 et 30 septembre de 14h30 à 16h30

Qui se cache dans ce milieu ? Plantes aux pouvoirs secrets, herbes aromatiques aux senteurs envoûtantes… Balade rythmée par des jeux d’observation et de découvertes ludiques. Apprenez à identifier cette végétation emblématique tout en vous amusant !

sur inscription, enfants entre 8 et 12 ans les enfants restent sous la responsabilité d’un adulte accompagnateur (l’adulte ne s’inscrit pas).

Les ateliers animés par la MDE sont destinés à un public individuel . Sur demande, un atelier spécifique peut être organisé pour des groupes, selon les disponibilités des animateurs. Pour plus d’informations, contactez le 04 67 67 82 20 ou domainederestinclieres@herault.fr. .

Domaine de Restinclières Prades-le-Lez 34730 Hérault Occitanie +33 4 67 67 82 20 domainederestinclieres@herault.fr

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English :

L’événement MYSTÈRES DE LA GARRIGUE Prades-le-Lez a été mis à jour le 2026-07-21 par 34 RESTINCLIERES