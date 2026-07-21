Informations pratiques

Prades-le-Lez

MÉDIATION EXPOSITION TRACE D’HUMANITÉ

Prades-le-Lez Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-06

fin : 2026-09-06

Date(s) :

2026-09-06

GRATUIT plus d’information sur notre site internet http://domainederestinclieres.herault.fr

Médiation 10ème salon Art Nature Contemporain Trace d’humanité

Le 6 septembre à 14h30 et 15h45 sur inscription

Pour sa 10ème édition, notre rendez-vous annuel de septembre invite l’art contemporain à dialoguer avec la nature. À travers une sélection d’installations, de peintures et de sculptures, les artistes explorent l’histoire de notre lignée de l’ingénieux Homo habilis à l’être sensible Homo emotionen, jusqu’à l’empreinte de l’Homo indelebilem.

Cette exposition interroge la transformation de l’humanité et sa relation, parfois indélébile, avec son environnement. Une immersion artistique pour poser un regard neuf, entre ombre et lumière, sur notre place dans le vivant.

Une passerelle unique entre émotion artistique et conscience écologique.

Une création de l’Artothèque Montpellier

Horaires d’ouverture

Les lundis, mardis, jeudis et vendredis 14h à 17h30

Les mercredis 10h à 12h et 14h à 17h30

Le dimanche 14h à 18h

Fermeture les jours fériés et les samedis .

Prades-le-Lez 34730 Hérault Occitanie +33 4 67 67 82 20 domainederestinclieres@herault.fr

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English :

L’événement MÉDIATION EXPOSITION TRACE D’HUMANITÉ Prades-le-Lez a été mis à jour le 2026-07-21 par 34 RESTINCLIERES