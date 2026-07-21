Informations pratiques

Prades-le-Lez

EXPOSITION HORIZON MER VIVRE, DÉCOUVRIR, PROTÉGER

Prades-le-Lez Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-11

fin : 2027-01-03

Date(s) :

2026-10-11

GRATUIT plus d’information sur notre site internet http://domainederestinclieres.herault.fr

Du 11 octobre au 3 janvier

Horizon Mer vivre, découvrir, protéger

Embarquement immédiat pour une immersion en trois dimensions !

Cet automne, les salles d’exposition du Domaine de Restinclières se transforment en un véritable observatoire marin. Entre nostalgie des années 60, architecture de demain et défi écologique, découvrez trois regards complémentaires pour comprendre et protéger notre horizon bleu

Escale 1 Littoral de sable et d’eau une création du Conseil Départemental de l’Hérault et de l’EID Méditerranée

Remontez le temps pour comprendre le fonctionnement naturel de nos plages et l’aménagement de notre côte depuis les années 60. Une plongée géographique pour mieux appréhender les risques auxquels notre territoire fait face aujourd’hui.

Escale 2 Habiter le Littoral, demain ! un concours d’idées mené en partenariat avec la Ville de Frontignan, le Conseil d’architecture d’urbanisme et d’environnement de l’Hérault (CAUE), dans le cadre de la stratégie départementale Hérault Littoral.

Prenez de la hauteur avec cette maquette. Des petites maisons sur pilotis aux passerelles d’accès surélevées, explorez les structures innovantes qui tentent de concilier mode de vie et respect des milieux marins.

Escale 3 Océans et Mers Plastifiés une création de la fondation Expédition MED

Constatez l’ampleur du défi majeur de notre siècle. Cette exposition décrypte le voyage du plastique, de sa production à son abandon, et son impact irréversible sur la biodiversité de nos fonds marins.

Une traversée ludique et pédagogique pour réaliser que si le plastique n’est pas fantastique, notre littoral, lui, mérite toute notre attention !

Autour de l’exposition

– Présentation de l’exposition avec Bruno Dumontet- fondateur d’Expédition MED et chef d’expédition jeudi 8/10 à 18h accès libre à partir de 10 ans

– Médiation exposition les 22/10 et 21/12 de 14h30 à 15h30 sur inscription à partir de 10 ans

– Médiation exposition pour enfant les mercredis des océans les 18/11, 02 et 16/12 de 14h30 à 16h sur inscription à partir de 7 ans

Horaires d’ouverture

Les lundis, mardis, jeudis et vendredis 14h à 17h30

Les mercredis 10h à 12h et 14h à 17h30

Le dimanche 14h à 18h (17h30 à partir de novembre)

Fermeture les jours fériés et les samedis .

Prades-le-Lez 34730 Hérault Occitanie +33 4 67 67 82 20 domainederestinclieres@herault.fr

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English :

L’événement EXPOSITION HORIZON MER VIVRE, DÉCOUVRIR, PROTÉGER Prades-le-Lez a été mis à jour le 2026-07-21 par 34 RESTINCLIERES