Informations pratiques

Prades-le-Lez

LES ATELIERS DE LA CABANE CYANO-PLASTIQUONS !

Domaine de Restinclières Prades-le-Lez Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-14

fin : 2026-10-14

Date(s) :

2026-10-14 2026-10-30

GRATUIT plus d’information sur notre site internet http://domainederestinclieres.herault.fr

Les ateliers de la cabane Cyano-plastiquons !

Les 14 et 30 octobre de 14h30 à 16h

Venez vous initier à la magie du cyanotype, ce procédé photographique d’un bleu profond, en utilisant des déchets plastiques comme pochoirs. En écho à l’exposition horizon mer, donnez une seconde vie artistique à cette matière qui envahit nos mers.

sur inscription, à partir de 6 ans- les enfants restent sous la responsabilité d’un adulte accompagnateur.

Les ateliers animés par la MDE sont destinés à un public individuel . Sur demande, un atelier spécifique peut être organisé pour des groupes, selon les disponibilités des animatrices. Pour plus d’informations, contactez le 04 67 67 82 20 ou domainederestinclieres@herault.fr. .

Domaine de Restinclières Prades-le-Lez 34730 Hérault Occitanie +33 4 67 67 82 20 domainederestinclieres@herault.fr

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English :

L’événement LES ATELIERS DE LA CABANE CYANO-PLASTIQUONS ! Prades-le-Lez a été mis à jour le 2026-07-21 par 34 RESTINCLIERES