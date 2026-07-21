Informations pratiques

Prades-le-Lez

EXPOSITION TRACE D’HUMANITÉ 10ÈME SALON ART NATURE CONTEMPORAIN

Prades-le-Lez Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-04

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-04

GRATUIT plus d’information sur notre site internet http://domainederestinclieres.herault.fr

10ème salon Art Nature Contemporain Trace d’humanité

Du 4 septembre au 27 septembre 2026

Pour sa 10ème édition, notre rendez-vous annuel de septembre invite l’art contemporain à dialoguer avec la nature. À travers une sélection d’installations, de peintures et de sculptures, les artistes explorent l’histoire de notre lignée de l’ingénieux Homo habilis à l’être sensible Homo emotionen, jusqu’à l’empreinte de l’Homo indelebilem.

Cette exposition interroge la transformation de l’humanité et sa relation, parfois indélébile, avec son environnement. Une immersion artistique pour poser un regard neuf, entre ombre et lumière, sur notre place dans le vivant.

Une passerelle unique entre émotion artistique et conscience écologique.

Une création de l’Artothèque Montpellier

Autour de l’exposition

– Vernissage vendredi 4/09 à 19h accès libre

– Présentation par les artistes samedi 5 et dimanche 6/09 entre 14h et 17h accès libre

– Médiation exposition dimanche 6/09 à 14h30 et 15h45 sur inscription à partir de 8 ans

Horaires d’ouverture

Les lundis, mardis, jeudis et vendredis 14h à 17h30

Les mercredis 10h à 12h et 14h à 17h30

Le dimanche 14h à 18h

Fermeture les jours fériés et les samedis .

Prades-le-Lez 34730 Hérault Occitanie +33 4 67 67 82 20 domainederestinclieres@herault.fr

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English :

L’événement EXPOSITION TRACE D’HUMANITÉ 10ÈME SALON ART NATURE CONTEMPORAIN Prades-le-Lez a été mis à jour le 2026-07-21 par 34 RESTINCLIERES