LES MERCREDIS DES OCÉANS VISITES GUIDÉES DES EXPOSITIONS POUR ENFANTS Prades-le-Lez
mercredi 18 novembre 2026 · Prades-le-Lez
Informations pratiques
Prades-le-Lez
LES MERCREDIS DES OCÉANS VISITES GUIDÉES DES EXPOSITIONS POUR ENFANTS
Prades-le-Lez Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-18
fin : 2026-12-02
Date(s) :
2026-11-18 2026-12-02 2026-12-16
GRATUIT plus d’information sur notre site internet http://domainederestinclieres.herault.fr
les mercredis des océans visite guidée exposition horizon mer pour enfant
les 18/11, 02 et 16/12 de 14h30 à 16h sur inscription à partir de 7 ans
Cap sur l’océan !
⛵ Des maisons sur pilotis de demain jusqu’à l’enquête secrète sur le mystère du plastique, viens vivre une traversée pleine de surprises. Pas le temps de s’ennuyer, notre littoral a besoin de toi ! .
Prades-le-Lez 34730 Hérault Occitanie +33 4 67 67 82 20 domainederestinclieres@herault.fr
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L’événement LES MERCREDIS DES OCÉANS VISITES GUIDÉES DES EXPOSITIONS POUR ENFANTS Prades-le-Lez a été mis à jour le 2026-07-21 par 34 RESTINCLIERES