Informations pratiques

Prades-le-Lez

LES MERCREDIS DES OCÉANS VISITES GUIDÉES DES EXPOSITIONS POUR ENFANTS

Prades-le-Lez Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-18

fin : 2026-12-02

Date(s) :

2026-11-18 2026-12-02 2026-12-16

GRATUIT plus d’information sur notre site internet http://domainederestinclieres.herault.fr

les mercredis des océans visite guidée exposition horizon mer pour enfant

les 18/11, 02 et 16/12 de 14h30 à 16h sur inscription à partir de 7 ans

Cap sur l’océan !

⛵ Des maisons sur pilotis de demain jusqu’à l’enquête secrète sur le mystère du plastique, viens vivre une traversée pleine de surprises. Pas le temps de s’ennuyer, notre littoral a besoin de toi ! .

Prades-le-Lez 34730 Hérault Occitanie +33 4 67 67 82 20 domainederestinclieres@herault.fr

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English :

L’événement LES MERCREDIS DES OCÉANS VISITES GUIDÉES DES EXPOSITIONS POUR ENFANTS Prades-le-Lez a été mis à jour le 2026-07-21 par 34 RESTINCLIERES