RENCONTRES AVEC LES ARTISTES DE L’EXPOSITION TRACE D’HUMANITÉ Prades-le-Lez
samedi 5 septembre 2026 · Prades-le-Lez
Informations pratiques
Prades-le-Lez
RENCONTRES AVEC LES ARTISTES DE L’EXPOSITION TRACE D’HUMANITÉ
Prades-le-Lez Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05
fin : 2026-09-06
Date(s) :
2026-09-05
GRATUIT plus d’information sur notre site internet http://domainederestinclieres.herault.fr
Rencontre avec les artistes 10ème salon Art Nature Contemporain Trace d’humanité
Les 5 et 6 septembre entre 14h et 18h sans inscription
Pour sa 10ème édition, notre rendez-vous annuel de septembre invite l’art contemporain à dialoguer avec la nature. À travers une sélection d’installations, de peintures et de sculptures, les artistes explorent l’histoire de notre lignée de l’ingénieux Homo habilis à l’être sensible Homo emotionen, jusqu’à l’empreinte de l’Homo indelebilem.
Cette exposition interroge la transformation de l’humanité et sa relation, parfois indélébile, avec son environnement. Une immersion artistique pour poser un regard neuf, entre ombre et lumière, sur notre place dans le vivant.
Une passerelle unique entre émotion artistique et conscience écologique.
Une création de l’Artothèque Montpellier
Horaires d’ouverture
Les lundis, mardis, jeudis et vendredis 14h à 17h30
Les mercredis 10h à 12h et 14h à 17h30
Le dimanche 14h à 18h
Fermeture les jours fériés et les samedis .
Prades-le-Lez 34730 Hérault Occitanie +33 4 67 67 82 20 domainederestinclieres@herault.fr
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English :
L’événement RENCONTRES AVEC LES ARTISTES DE L’EXPOSITION TRACE D’HUMANITÉ Prades-le-Lez a été mis à jour le 2026-07-21 par 34 RESTINCLIERES
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