Informations pratiques

Prades-le-Lez

ATELIER PLUME SAUVAGE QUAND LA NATURE INSPIRE VOS MOTS.

Domaine de Restinclières Prades-le-Lez Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28

fin : 2026-09-25

Date(s) :

2026-08-28 2026-09-25

GRATUIT plus d’information sur notre site internet http://domainederestinclieres.herault.fr

Atelier Plume Sauvage Quand la nature inspire vos mots.

Les 28 août et 25 septembre de 15h à 17h

Prêt(e) à écrire ? Oubliez la page blanche ! Immersion sensorielle sur nos sentiers, puis écriture partagée face au paysage. Osez prendre la plume sans complexe, guidé par la nature. Un moment authentique, pour tous les curieux.

sur inscription, ados/adultes

Les ateliers animés par la MDE sont destinés à un public individuel . Sur demande, un atelier spécifique peut être organisé pour des groupes, selon les disponibilités des animateurs. Pour plus d’informations, contactez le 04 67 67 82 20 ou domainederestinclieres@herault.fr. .

Domaine de Restinclières Prades-le-Lez 34730 Hérault Occitanie +33 4 67 67 82 20 domainederestinclieres@herault.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement ATELIER PLUME SAUVAGE QUAND LA NATURE INSPIRE VOS MOTS. Prades-le-Lez a été mis à jour le 2026-07-21 par 34 RESTINCLIERES