ATELIER PLUME SAUVAGE QUAND LA NATURE INSPIRE VOS MOTS. Prades-le-Lez
vendredi 28 août 2026 · Prades-le-Lez
Informations pratiques
Prades-le-Lez
ATELIER PLUME SAUVAGE QUAND LA NATURE INSPIRE VOS MOTS.
Domaine de Restinclières Prades-le-Lez Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28
fin : 2026-09-25
Date(s) :
2026-08-28 2026-09-25
GRATUIT plus d’information sur notre site internet http://domainederestinclieres.herault.fr
Atelier Plume Sauvage Quand la nature inspire vos mots.
Les 28 août et 25 septembre de 15h à 17h
Prêt(e) à écrire ? Oubliez la page blanche ! Immersion sensorielle sur nos sentiers, puis écriture partagée face au paysage. Osez prendre la plume sans complexe, guidé par la nature. Un moment authentique, pour tous les curieux.
sur inscription, ados/adultes
Les ateliers animés par la MDE sont destinés à un public individuel . Sur demande, un atelier spécifique peut être organisé pour des groupes, selon les disponibilités des animateurs. Pour plus d’informations, contactez le 04 67 67 82 20 ou domainederestinclieres@herault.fr. .
Domaine de Restinclières Prades-le-Lez 34730 Hérault Occitanie +33 4 67 67 82 20 domainederestinclieres@herault.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement ATELIER PLUME SAUVAGE QUAND LA NATURE INSPIRE VOS MOTS. Prades-le-Lez a été mis à jour le 2026-07-21 par 34 RESTINCLIERES
À voir aussi à Prades-le-Lez (Hérault)
- EXPOSITION TRACE D’HUMANITÉ 10ÈME SALON ART NATURE CONTEMPORAIN Prades-le-Lez 4 septembre 2026
- MYSTÈRES DE LA GARRIGUE Prades-le-Lez 16 septembre 2026
- EXPOSITION HORIZON MER VIVRE, DÉCOUVRIR, PROTÉGER Prades-le-Lez 11 octobre 2026
- LES ATELIERS DE LA CABANE CYANO-PLASTIQUONS ! Prades-le-Lez 14 octobre 2026
- LES MERCREDIS DES OCÉANS VISITES GUIDÉES DES EXPOSITIONS POUR ENFANTS Prades-le-Lez 18 novembre 2026