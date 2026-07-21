Informations pratiques

Prades-le-Lez

SPECTACLE LORS DE L’EVENEMENT RESSOURCEZ-MOI ALBERTO ET MARIA LES VERS DE TERRE QUI VOULAIENT DEVENIR LUISANTS

Prades-le-Lez Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04

fin : 2026-10-04

Date(s) :

2026-10-04

GRATUIT plus d’information sur notre site internet http://domainederestinclieres.herault.fr

Spectacle lors de l’événement Ressourcez-moi Alberto et Maria les vers de terre qui voulaient devenir luisants

Dimanche 4 octobre 2026

De 15h15 à 16h

sur inscription à partir de 3 ans (les enfants restent sous la responsabilité d’un adulte accompagnateur)

• 15h15 16h (45mn) | Alberto et Maria les vers de terre qui voulaient devenir luisants par la Compagnie du Capitaine

Dès 3 ans Un spectacle drôle et touchant pour aborder en famille et en douceur la thématique des déchets. .

Prades-le-Lez 34730 Hérault Occitanie +33 4 67 67 82 20 domainederestinclieres@herault.fr

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English :

L’événement SPECTACLE LORS DE L’EVENEMENT RESSOURCEZ-MOI ALBERTO ET MARIA LES VERS DE TERRE QUI VOULAIENT DEVENIR LUISANTS Prades-le-Lez a été mis à jour le 2026-07-21 par 34 RESTINCLIERES