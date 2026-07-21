SPECTACLE LORS DE L’EVENEMENT RESSOURCEZ-MOI ALBERTO ET MARIA LES VERS DE TERRE QUI VOULAIENT DEVENIR LUISANTS Prades-le-Lez
dimanche 4 octobre 2026 · Prades-le-Lez
Informations pratiques
Prades-le-Lez
SPECTACLE LORS DE L’EVENEMENT RESSOURCEZ-MOI ALBERTO ET MARIA LES VERS DE TERRE QUI VOULAIENT DEVENIR LUISANTS
Prades-le-Lez Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04
fin : 2026-10-04
Date(s) :
2026-10-04
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Spectacle lors de l’événement Ressourcez-moi Alberto et Maria les vers de terre qui voulaient devenir luisants
Dimanche 4 octobre 2026
De 15h15 à 16h
sur inscription à partir de 3 ans (les enfants restent sous la responsabilité d’un adulte accompagnateur)
• 15h15 16h (45mn) | Alberto et Maria les vers de terre qui voulaient devenir luisants par la Compagnie du Capitaine
Dès 3 ans Un spectacle drôle et touchant pour aborder en famille et en douceur la thématique des déchets. .
Prades-le-Lez 34730 Hérault Occitanie +33 4 67 67 82 20 domainederestinclieres@herault.fr
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English :
L’événement SPECTACLE LORS DE L’EVENEMENT RESSOURCEZ-MOI ALBERTO ET MARIA LES VERS DE TERRE QUI VOULAIENT DEVENIR LUISANTS Prades-le-Lez a été mis à jour le 2026-07-21 par 34 RESTINCLIERES
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