Balade Sous les narces se cachent un volcan Chaudeyrolles
Balade Sous les narces se cachent un volcan Chaudeyrolles mardi 18 août 2026.
Chaudeyrolles
Balade Sous les narces se cachent un volcan
Parking sous l’église Chaudeyrolles Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 14:00:00
fin : 2026-08-18
Date(s) :
2026-08-18
Une balade familiale pour découvrir la nature, les roches et les paysages de ce vaste cratère volcanique de type maar. Avec Maryse Aymes de la Société Géologique de l’Ardèche.
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Parking sous l’église Chaudeyrolles 43430 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 36 38 60
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English :
A family walk to discover the nature, rocks and landscapes of this vast maar-type volcanic crater. With Maryse Aymes from the Société Géologique de l’Ardèche.
L’événement Balade Sous les narces se cachent un volcan Chaudeyrolles a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal
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