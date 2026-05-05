Chaudeyrolles

Balade Sous les narces se cachent un volcan

Parking sous l’église Chaudeyrolles Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-18 14:00:00

fin : 2026-08-18

Date(s) :

2026-08-18

Une balade familiale pour découvrir la nature, les roches et les paysages de ce vaste cratère volcanique de type maar. Avec Maryse Aymes de la Société Géologique de l’Ardèche.

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Parking sous l’église Chaudeyrolles 43430 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 36 38 60

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English :

A family walk to discover the nature, rocks and landscapes of this vast maar-type volcanic crater. With Maryse Aymes from the Société Géologique de l’Ardèche.

L’événement Balade Sous les narces se cachent un volcan Chaudeyrolles a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal