Chaudeyrolles

Sortie nature Des rapaces au dessus de nos têtes

Parking de la dent du diable Chaudeyrolles Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 14:00:00

fin : 2026-09-05

Date(s) :

2026-09-05

A l’occasion de la journée mondiale des vautours, cheminons sur les hauteurs des sources du Lignon pour découvrir les rapaces qui peuplent notre ciel !

Venez découvrir faucons, milans, buses, circaètes… et vautours.

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Parking de la dent du diable Chaudeyrolles 43430 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 08 31 08

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English :

On the occasion of World Vulture Day, let’s take to the heights of the Lignon springs to discover the birds of prey that populate our skies!

Come and discover falcons, kites, buzzards, circaètes… and vultures.

L’événement Sortie nature Des rapaces au dessus de nos têtes Chaudeyrolles a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal