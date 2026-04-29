Sortie nature Des rapaces au dessus de nos têtes Chaudeyrolles
Sortie nature Des rapaces au dessus de nos têtes Chaudeyrolles samedi 5 septembre 2026.
Chaudeyrolles
Sortie nature Des rapaces au dessus de nos têtes
Parking de la dent du diable Chaudeyrolles Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 14:00:00
fin : 2026-09-05
Date(s) :
2026-09-05
A l’occasion de la journée mondiale des vautours, cheminons sur les hauteurs des sources du Lignon pour découvrir les rapaces qui peuplent notre ciel !
Venez découvrir faucons, milans, buses, circaètes… et vautours.
.
Parking de la dent du diable Chaudeyrolles 43430 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 08 31 08
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
On the occasion of World Vulture Day, let’s take to the heights of the Lignon springs to discover the birds of prey that populate our skies!
Come and discover falcons, kites, buzzards, circaètes… and vultures.
L’événement Sortie nature Des rapaces au dessus de nos têtes Chaudeyrolles a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal
À voir aussi à Chaudeyrolles (Haute-Loire)
- Fête du Fin Gras, journée d’ouverture Chaudeyrolles 6 juin 2026
- Soupe aux choux Chaudeyrolles 1 août 2026