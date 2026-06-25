Chezal-Benoît

Balade spectacle

Chezal-Benoît Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 20:00:00

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17

Une balade spectacle immersive et inédite vous attend en Forêt de Choeurs-Bommiers. Pensez à réserver !

En la forêt de longue attente est un spectacle au plus proche de la forêt. Le public chemine sur un sentier, accompagné de deux comédiens-musiciens. Il y a des histoires d’affût, de guêpe, de champignons, de châtaignes grillées, d’amour, de territoires et d’oiseaux. Plusieurs écoutes au casque transportent l’auditeur dans des paysages sonores. Des mélodies, des airs de danse à la vielle, au oud et au chant rythment le voyage. En la forêt de longue attente est un appel à être à l’écoute, se sentir animal, comprendre autrement, mais aussi faire sonner la forêt, chanter et danser. .

Chezal-Benoît 18160 Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 21 74 02

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English :

A unique and immersive walking tour awaits you in For%EAt de Choeurs-Bommiers. Be sure to %E0 make a reservation!

L’événement Balade spectacle Chezal-Benoît a été mis à jour le 2026-06-25 par OT LIGNIERES