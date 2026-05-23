Chezal-Benoît

Visites patrimoniales de l’église abbatiale

Rue de l’Eglise Chezal-Benoît Cher

Tarif : 3 – 3 – EUR

3

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-07-09 16:00:00

fin : 2026-08-20

Date(s) :

2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27

Avec l’association du patrimoine casalais, assistez chaque jeudi à 16h, à une visite commentée de l’église abbatiale des XII-XIII ème siècles, riche par son architecture, son mobilier et par son histoire. Vous pourrez découvrir à cette occasion l’espace muséal.

Des passionnés de ce patrimoine vous présenteront , l’histoire de cette ancienne abbaye bénédictine riche d’un mobilier religieux de grande qualité, comprenant notamment les plus grandes stalles visibles en Berry et une tour eucharistique en pierre datant du XV ème siècle. Visites commentées chaque jeudi d’été ainsi que l’espace muséal qui disposera d’une exposition d’anciennes cartes postales de Chezal-Benoit. 3 .

Rue de l’Eglise Chezal-Benoît 18160 Cher Centre-Val de Loire +33 6 79 32 23 75

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English :

Join the Association du Patrimoine Casalais for a heritage tour of the 12th-13th century abbey church, rich in architecture, furnishings and history, this summer and on the Saturday of the European Heritage Days.

L’événement Visites patrimoniales de l’église abbatiale Chezal-Benoît a été mis à jour le 2026-05-23 par OT LIGNIERES