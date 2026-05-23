Visites patrimoniales de l’église abbatiale Chezal-Benoît
Visites patrimoniales de l’église abbatiale Chezal-Benoît jeudi 9 juillet 2026.
Chezal-Benoît
Visites patrimoniales de l’église abbatiale
Rue de l’Eglise Chezal-Benoît Cher
Tarif : 3 – 3 – EUR
3
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-07-09 16:00:00
fin : 2026-08-20
Date(s) :
2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27
Avec l’association du patrimoine casalais, assistez chaque jeudi à 16h, à une visite commentée de l’église abbatiale des XII-XIII ème siècles, riche par son architecture, son mobilier et par son histoire. Vous pourrez découvrir à cette occasion l’espace muséal.
Des passionnés de ce patrimoine vous présenteront , l’histoire de cette ancienne abbaye bénédictine riche d’un mobilier religieux de grande qualité, comprenant notamment les plus grandes stalles visibles en Berry et une tour eucharistique en pierre datant du XV ème siècle. Visites commentées chaque jeudi d’été ainsi que l’espace muséal qui disposera d’une exposition d’anciennes cartes postales de Chezal-Benoit. 3 .
Rue de l’Eglise Chezal-Benoît 18160 Cher Centre-Val de Loire +33 6 79 32 23 75
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Join the Association du Patrimoine Casalais for a heritage tour of the 12th-13th century abbey church, rich in architecture, furnishings and history, this summer and on the Saturday of the European Heritage Days.
L’événement Visites patrimoniales de l’église abbatiale Chezal-Benoît a été mis à jour le 2026-05-23 par OT LIGNIERES
À voir aussi à Chezal-Benoît (Cher)
- Brocante du comité des fêtes de Chezal Chezal-Benoît 31 mai 2026
- Fête de la musique à Chezal Chezal-Benoît 20 juin 2026
- Balades botaniques Chezal-Benoît 24 juin 2026