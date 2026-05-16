Chezal-Benoît

Fête de la musique à Chezal

Rue de l’Église Chezal-Benoît Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-20

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Fête de la musique à l’église Abbatiale de Chezal-Benoît le Duo Cziffra vous embarque entre Debussy, Ravel, Chopin et Liszt pour un concert de piano solo et à quatre mains. En 1ère partie retrouvez les Moutons de la Bergère et à l’issue du concert, assistez à l’inauguration de l’espace muséal.

L’Association du Patrimoine Casalais vous invite à l’église Saint-Pierre de Chezal-Benoît pour un moment musical exceptionnel. Le Duo Cziffra, avec Ludmila Guilmault et Jean-Noël Dubois, interprétera Debussy, Ravel, Brahms, Satie, Liszt, Chopin et Bach en piano solo et à quatre mains autour du thème Exotismes & Sonorités pittoresques . Concert gratuit avec en 1ère partie Les Moutons de la Bergère, suivi de l’inauguration de l’espace muséal autour d’une exposition de vieilles cartes postales et photos de Chezal-Benoit.

Dès 19h, animation musicale sur la place du 8 Mai avec l’Orchestre Prestige, la chanteuse Elsa et Mister C avec une restauration rapide concotée par le Restaurant Le Mirabelle. .

Rue de l’Église Chezal-Benoît 18160 Cher Centre-Val de Loire +33 6 79 32 23 75

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English :

Fête de la musique at the Abbey Church of Chezal-Benoît: the Duo Cziffra takes you on a journey through Debussy, Ravel, Chopin and Liszt for a concert of solo piano and four hands. In the 1st half, join Les Moutons de la Bergère, and at the end of the concert, attend the inauguration of the museum space.

L’événement Fête de la musique à Chezal Chezal-Benoît a été mis à jour le 2026-05-16 par OT LIGNIERES