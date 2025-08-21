Brocante du comité des fêtes de Chezal Chezal-Benoît
Brocante du comité des fêtes de Chezal Chezal-Benoît dimanche 31 mai 2026.
Brocante du comité des fêtes de Chezal
Grande rue Chezal-Benoît Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-31
Chinez, dénichez la perle rare, l’objet de votre enfance !
Le comité des fêtes du village organise cette brocante où plus de 50 exposants vous attendent. Buvette et restauration sur place. .
Grande rue Chezal-Benoît 18160 Cher Centre-Val de Loire +33 6 32 41 24 17
English :
Find the rare pearl, the object of your childhood!
German :
Stöbern Sie, finden Sie die seltene Perle, den Gegenstand aus Ihrer Kindheit!
Italiano :
Andate a caccia di quella perla rara, di quell’oggetto della vostra infanzia!
Espanol :
Vaya a la caza de esa perla rara, ese objeto de su infancia
