Chezal-Benoît

Balades botaniques

Chezal-Benoît Cher

Tarif : 8 – 8 – EUR

8

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-06-24

fin : 2026-09-11

Date(s) :

2026-06-24 2026-09-09

Partez à la découverte des fleurs sauvages du Berry avec l’Art Tisane Sauvage. Une balade botanique immersive pour reconnaître plantes médicinales et comestibles, percer leurs secrets et s’émerveiller en pleine nature. Mercredi et vendredi de 15h à 17h, sur inscription, pour tous, dès 5 ans.

Offrez-vous une immersion au cœur des plantes sauvages avec les balades botaniques de l’Art Tisane Sauvage. Apprenez à reconnaître fleurs et plantes médicinales ou comestibles du Berry, découvrez leurs secrets et développez votre regard naturaliste. Une expérience accessible dès 5 ans, sans cueillette, pour observer et comprendre la nature en toute simplicité. Rendez-vous les mercredis et vendredis de 15h à 17h, sur inscription. 8 .

Chezal-Benoît 18160 Cher Centre-Val de Loire +33 6 74 22 62 69 artisanesauvage@hotmail.com

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English :

Discover the wild flowers of Berry with Art Tisane Sauvage. An immersive botanical walk to recognize medicinal and edible plants, discover their secrets and marvel at nature. Wednesday and Friday, 3pm to 5pm, with registration, for all ages 5 and up.

L’événement Balades botaniques Chezal-Benoît a été mis à jour le 2026-04-13 par OT LIGNIERES