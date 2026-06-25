Margny-sur-Matz

Balade spectacle

Rue de la Mairie Margny-sur-Matz Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 09:00:00

fin : 2026-08-01 12:00:00

Date(s) :

2026-08-01

Profitez d’une balade spectacle accompagnée de chanteurs d’oiseaux et de musiciens qui vous inviteront à entrer en communion avec la nature et à mettre vos sens en éveil !

Inscriptions obligatoires dès le 15 juillet en appelant la Communauté de Communes du Pays des Sources au 03 44 43 09 57.

Départ à 9h00 du city stade de Margny-sur-Matz.

Profitez d’une balade spectacle accompagnée de chanteurs d’oiseaux et de musiciens qui vous inviteront à entrer en communion avec la nature et à mettre vos sens en éveil !

Inscriptions obligatoires dès le 15 juillet en appelant la Communauté de Communes du Pays des Sources au 03 44 43 09 57.

Départ à 9h00 du city stade de Margny-sur-Matz. .

Rue de la Mairie Margny-sur-Matz 60490 Oise Hauts-de-France +33 3 44 43 09 57 contact@cc-pays-sources.org

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English :

Enjoy a scenic walk accompanied by bird singers and musicians who will invite you to connect with nature and awaken your senses!

Registration is required starting July 15 by calling the Communauté de Communes du Pays des Sources at 03 44 43 09 57.

The tour departs at 9:00 a.m. from the Margny-sur-Matz City Stadium.

L’événement Balade spectacle Margny-sur-Matz a été mis à jour le 2026-06-25 par Destination Nord-Compiégnois