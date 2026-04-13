Balade sur la biodiversité à travers les champs, Ferme de la Grange-rouge, Milly-la-Forêt

Balade sur la biodiversité à travers les champs 5 – 7 juin Ferme de la Grange-rouge Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T10:00:00+02:00 – 2026-06-05T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T16:00:00+02:00

Présentation de la ferme familiale située dans le Parc Naturel Régional du Gâtinais français. Balade de 90 minutes à travers les champs (prévoir chaussures adaptées) avec découverte des cultures et explication des filières: blés protéinés, lin, colza, lavandin, thym, livêche, monarde, lentilles, betteraves à sucre, chanvre, orge, poules pondeuses plein air.

Explications sur les orientations économiques, sociales et environnementales de la ferme de la Grange-rouge. Accès à la boutique de produits fermiers en fin de visite avec dégustation de jus de pommes. Respecter SVP l’horaire de début de visite: 10h00 ou 14h00.

En cas de conditions climatiques très défavorables la balade à travers les champs sera annulée.

Ferme de la Grange-rouge Route de Gironville, 91490 Milly-la-Forêt Milly-la-Forêt 91490 Essonne Île-de-France 01 60 77 74 80 https://www.ferme-lgr.com/ [{« type »: « email », « value »: « fermeslglgr@gmail.com »}]

Balade agricole à travers les champs Biodiversité parcours pédagogique

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