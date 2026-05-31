Rando-Patrimoine à Milly-la-Forêt par Enlarge Your Paris, Maison Jean Cocteau, Milly-la-Forêt

Rando-Patrimoine à Milly-la-Forêt par Enlarge Your Paris Samedi 27 juin, 10h00 Maison Jean Cocteau Essonne

Inscription gratuite et obligatoire à partir du 5 juin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-27T10:00:00+02:00 – 2026-06-27T18:30:00+02:00

Fin : 2026-06-27T10:00:00+02:00 – 2026-06-27T18:30:00+02:00

Le 27 juin, rendez-vous pour une nouvelle rando-patrimoine à Milly-la-Forêt avec la Région Île-de-France : 8 km aller, 8 km retour, jusqu’au colombier médiéval labellisé « Patrimoine d’intérêt régional » et à la Maison Jean Cocteau, dans le cadre du festival Jardins ouverts.

Pour la deuxième étape de notre série de randos-patrimoine, Enlarge Your Paris et la Région Île-de-France explorent la lisière Est de Fontainebleau. Départ Paris-Gare de Lyon au petit matin, RER jusqu’à Maisse, puis 8 kilomètres à pied sur les sentiers de sable et de grès jusqu’à Milly-la-Forêt, pins sylvestres, bruyères, bouleaux : l’Île-de-France là où on l’attend le moins.

Au cœur du village, on s’arrête au colombier, vestige médiéval reconstruit au XVe siècle et tout récemment labellisé « Patrimoine d’intérêt régional » par la Région : un témoignage rare de l’architecture vernaculaire du bas Moyen Âge, restitué dans ses dispositions intérieures d’origine. Cette visite sera suivie d’une pause-déjeuner au parc du Moustier de Péronne.

Ensuite, cap sur la Maison Jean Cocteau, Maison des Illustres, son jardin poétique et l’installation « Entoma » des artistes Simon Leumaire, Jean-Marc Fondimare et Gérard Requillard, mêlant sérigraphie et céramique, créée à l’occasion de Jardins Ouverts. Visite guidée de la maison meublée et de l’étage Jean Marais, exposition « Colette, une grande sœur », et pour qui veut prolonger, la chapelle Saint-Blaise-des-Simples, fresques de Cocteau et jardin de plantes médicinales, en clin d’œil savant à la vocation millénaire du bourg.

Retour à pied à Maisse par les mêmes sentiers, train à 17h30 (option 18h30 selon le rythme du groupe), arrivée à Paris-Gare de Lyon vers 18h40. 16 km à pied, une journée entière, et la conviction renouvelée que la grande couronne francilienne tient ses promesses.

Rdv en gare de Maisse (RER D) à 10h. Retour de la Gare de Maisse par le train de 17h30. Inscription gratuite et obligatoire à partir du 5 juin sur le média www.enlargeyourparis.fr

D’autres sites sont à découvrir sur le territoire de Milly-la-Forêt dont l’incontournable Cyclop de Jean Tinguely.

Maison Jean Cocteau 15 rue du Lau 91490 Milly-la-Forêt Milly-la-Forêt 91490 Essonne Île-de-France 01 71 63 89 85 https://maisonjeancocteau.com/ [{« type »: « link », « value »: « http://www.enlargeyourparis.fr »}] [{« link »: « http://www.enlargeyourparis.fr »}] La maison que Jean Cocteau a acquise en 1947 à Milly-la-Forêt et qu’il a habitée jusqu’à sa mort en 1963, géré par la Région Île-de-France depuis le 11 septembre 2019. Elle est labellisée « Maison des Illustres » par le ministère de la Culture. Après la mort de Cocteau, elle a appartenu à Edouard Dermit, son fils adoptif, puis à l’association Maison Cocteau, qui l’a acquise grâce au mécénat de Pierre Bergé et aux contributions des collectivités territoriales. L’association a restauré la maison et l’a ouverte au public à partir de 2010. Jean Cocteau, romancier, cinéaste, poète, dramaturge, dessinateur, artiste aux multiples facettes, a marqué l’histoire des arts du XXe siècle. L’artiste extrêmement fécond, qui n’a cessé de travailler jusqu’à sa mort, a été l’ami de tous les géants du siècle, de Proust à Picasso. À Milly, après le tournage de La Belle et la Bête, il a trouvé un refuge, loin de l’agitation parisienne, où il a créé pour lui et ses amis un univers qui lui ressemble : éclectique, mystérieux et poétique. Préserver cette maison et rendre plus lisible encore l’apport de cet artiste du XXe siècle, c’est mieux faire comprendre la richesse et la singularité de Jean Cocteau.

Nouvelle rando-patrimoine avec la Région Île-de-France : 8 km aller, 8 km retour, jusqu’au colombier médiéval labellisé « Patrimoine d’intérêt régional » et à la Maison Jean Cocteau. Patrimoine d’intérêt régional Milly-la-Forêt