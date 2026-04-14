Balade sur la Houle, Lieu de rdv donné à la réservation, Saint-Omer

Balade sur la Houle Mercredi 12 août, 14h30 Lieu de rdv donné à la réservation Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-12T14:30:00+02:00 – 2026-08-12T16:30:00+02:00

Fin : 2026-08-12T14:30:00+02:00 – 2026-08-12T16:30:00+02:00

Le vent souffle sur les rochers de la Houle… Il s’infiltre dans les chemins empruntés par les animaux sauvages ! Suivez les traces des renards et des sangliers le temps d’une balade. En partenariat avec le conseil départemental du Calvados.

Tout public (dès 8 ans)

(4 km / 2h) – Niveau 1

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Les Rochers de la Houle, c’est une vue magnifique qui permet de retracer l’histoire de la vallée. Cette marche vous permettra d’observer ce milieu d’un autre point de vue. (4km/2h) – Niveau 1