Découverte inattendue de tombes romaines en territoire morin, Maison du Patrimoine, Saint-Omer
Découverte inattendue de tombes romaines en territoire morin, Maison du Patrimoine, Saint-Omer vendredi 12 juin 2026.
Découverte inattendue de tombes romaines en territoire morin Vendredi 12 juin, 18h30 Maison du Patrimoine Pas-de-Calais
Gratuit. Réservation obligatoire sur l’agenda en ligne du site de L’Agence : https://www.aud-stomer.fr/agenda/
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-12T18:30:00+02:00 – 2026-06-12T19:30:00+02:00
Fin : 2026-06-12T18:30:00+02:00 – 2026-06-12T19:30:00+02:00
Conférence UPA proposée par Vincent Merkenbreack
La conférence sera l’occasion de présenter les résultats des fouilles archéologiques qui se sont déroulées sur la zone d’activités du Fond Squin à Saint-Martin-lez-Tatinghem durant l’été 2025. La découverte inattendue de tombes romaines du Haut-Empire et de l’Antiquité tardive dans ce secteur du territoire de la civitas Morinorum est une aubaine pour la connaissance des pratiques funéraires des populations de cette partie de la Gaule Belgique.
Maison du Patrimoine 7, enclos Notre-Dame 62 500 SAINT-OMER Saint-Omer 62500 Pas-de-Calais Hauts-de-France
Conférence UPA proposée par Vincent Merkenbreack
©L’Agence
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