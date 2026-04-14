Visite guidée : Le jardin public de Saint-Omer, Jardin public de Saint-Omer, Saint-Omer

Visite guidée : Le jardin public de Saint-Omer Samedi 6 juin, 10h30 Jardin public de Saint-Omer Pas-de-Calais

Rendez-vous devant l’entrée du jardin public, Boulevard Pierre Guillain à Saint-Omer. Durée : 1h30. Gratuit. Tout public. Réservation obligatoire sur l’agenda en ligne du site de L’Agence : https://www.aud-stomer.fr/agenda/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:30:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T10:30:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00

Partez à la découverte du jardin public de Saint-Omer, bordé des anciennes fortifications de la ville. Entre jardin à la française et jardin à l’anglaise, vous n’aurez pas besoin de choisir. Un lieu aux multiples richesses à explorer !

Jardin public de Saint-Omer Saint-Omer Saint-Omer 62500 Pas-de-Calais Hauts-de-France

Partez à la découverte du jardin public de Saint-Omer, bordé des anciennes fortifications de la ville. Entre jardin à la française et jardin à l’anglaise, vous n’aurez pas besoin de choisir. Un lieu…

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