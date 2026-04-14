Visites flash de l’exposition Génie du Vivant, réinventer demain, Musée Sandelin, Saint-Omer
Visites flash de l’exposition Génie du Vivant, réinventer demain, Musée Sandelin, Saint-Omer samedi 23 mai 2026.
Visites flash de l’exposition Génie du Vivant, réinventer demain Samedi 23 mai, 20h00 Musée Sandelin Pas-de-Calais
à partir de 12 ans
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:30:00+02:00
Fin : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:30:00+02:00
A l’occasion de la Nuit Européenne des Musées, découvrez l’exposition « Génie du Vivant, réinventer demain ». Le musée Sandelin expose ce que la nature peut nous offrir pour faire face aux défis d’aujourd’hui et de demain. A travers la démarche du biomimétisme, découvrez comment le Vivant inspire l’innovation pour façonner un monde durable. Du transport silencieux inspiré de la chouette à la ville du futur calquée sur les écosystèmes, admirez à quel point le biomimétisme peut changer nos vies. Economies d’énergie, optimisation des ressources… Le Vivant a la réponse !
20h : Qu’est-ce que le biomimétisme ?
20h30 : Le laboratoire des innovations
21h : Vers des projets d’envergure
21h30 : Qu’est-ce que le biomimétisme ?
22h : Le laboratoire des innovations
22h30 : Vers des projets d’envergure
Musée Sandelin 14 Rue Carnot, 62500 Saint-Omer, France Saint-Omer 62500 Pas-de-Calais Hauts-de-France 0321380094 https://www.musees-saint-omer.fr [{« type »: « phone », « value »: « 03 21 38 00 94 »}, {« type »: « email », « value »: « musees-accueil@ville-saint-omer.fr »}] Les trois parcours du musée offrent une diversité de collections : le parcours médiéval présente des sculptures, mosaïques, armes et chefs-d’oeuvre d’orfèvrerie comme le pied de croix de Saint-Bertin. Le parcours beaux-arts présente chefs-d’oeuvre de la peinture d’Europe du Nord (de Keyser, Ter Borsch) et française (Greuze, Girodet, Nattier, Boilly) ainsi que des salons classés et meublés dans le goût du XVIIIe siècle. Le parcours céramique présente des productions de faïenceries européennes (Delft, Rouen) et des porcelaines d’Asie (Chine, Japon).
A l’occasion de la Nuit Européenne des Musées, découvrez l’exposition « Génie du Vivant, réinventer demain ». Le musée Sandelin expose ce que la nature peut nous offrir pour faire face aux défis et A…
©8kstories Kévin Bogaert
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