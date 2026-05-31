Saint-Omer Jaaz Festival, Saint-Omer, Saint-Omer

Saint-Omer Jaaz Festival 2 – 5 juillet Saint-Omer Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-02T00:00:00+02:00 – 2026-07-02T23:59:00+02:00

Fin : 2026-07-05T00:00:00+02:00 – 2026-07-05T23:59:00+02:00

« Mais pourquoi ce zèbre un peu partout, emblème des affiches, tee-shirts, sacs, gobelets, chapeaux même ? Et pourquoi deux « a » à « jaaz » ? Renseignements pris, les rayures de noir et de blanc sont un rappel des touches du piano. Et le double A, une marque territoriale. Celle de l’Aa, petit fleuve qui, avant d’atteindre la mer du Nord, passe par Saint-Omer. Jaaz donc, de grande tenue, varié, avec une programmation qui se tient à distance des facilités. » Le Monde

Organisé par la Barcarolle, en partenariat avec la ville de Saint-Omer et la Communauté d’Agglomération du Pays de Saint-Omer, le Saint-Omer Jaaz Festival propose d’initier un large public à la culture jazz dans une vraie logique de synergie territoriale.

Héritier de la longue tradition musicale du territoire audomarois, le Saint-Omer Jaaz Festival innove en proposant un défi ambitieux : le choix d’une programmation pointue et l’association la plus large possible des acteurs locaux.

Des concerts gratuits dans des lieux emblématiques du territoire !

Saint-Omer Saint-Omer Saint-Omer 62500 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.labarcarolle.org/saint-omer-jazz-festival/ »}]

Le Saint-Omer Jaaz festival est un événement au rayonnement national qui célèbre joyeusement cette musique dans toute sa diversité de styles.

DR