Atelier pour tous : L’inspiration est dans la nature, Maison du patrimoine, Saint-Omer
Atelier pour tous : L’inspiration est dans la nature, Maison du patrimoine, Saint-Omer dimanche 7 juin 2026.
Atelier pour tous : L’inspiration est dans la nature Dimanche 7 juin, 15h00 Maison du patrimoine Pas-de-Calais
Rendez-vous à la Maison du Patrimoine, 7 Enclos Notre-Dame à Saint-Omer. Durée : 2h. Dès 5 ans. Gratuit. Réservation obligatoire sur l’agenda en ligne du site de L’Agence : https://www.aud-stomer.fr/agenda/
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-07T15:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T15:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00
À l’occasion des Rendez-vous aux Jardins, initiez-vous aux codes du néo-impressionnisme le temps d’un atelier créatif : apprenez à dompter la couleur touche par touche pour créer une œuvre pointilliste unique et vibrante.
Maison du patrimoine 7 enclos Notre-Dame 62500 Saint-Omer Saint-Omer 62500 Pas-de-Calais Hauts-de-France
À l’occasion des Rendez-vous aux Jardins, initiez-vous aux codes du néo-impressionnisme le temps d’un atelier créatif : apprenez à dompter la couleur touche par touche pour créer une œuvre unique et…
©L’Agence
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