Visite guidée du jardin public de Saint-Omer, Jardin public de Saint-Omer, Saint-Omer
Visite guidée du jardin public de Saint-Omer, Jardin public de Saint-Omer, Saint-Omer samedi 6 juin 2026.
Visite guidée du jardin public de Saint-Omer Samedi 6 juin, 10h30 Jardin public de Saint-Omer Pas-de-Calais
Rendez-vous devant l’entrée du jardin public, Boulevard Pierre Guillain à Saint-Omer. Réservation obligatoire sur l’agenda en ligne du site de L’Agence : https://www.aud-stomer.fr/agenda/
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T10:30:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00
Fin : 2026-06-06T10:30:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00
Partez à la découverte du jardin public de Saint-Omer, bordé des anciennes fortifications de la ville. Entre jardin à la française et jardin à l’anglaise, vous n’aurez pas besoin de choisir. Un lieu aux multiples richesses à explorer !
Jardin public de Saint-Omer Saint-Omer Saint-Omer 62500 Pas-de-Calais Hauts-de-France
Partez à la découverte du jardin public de Saint-Omer, bordé des anciennes fortifications de la ville. Entre jardin à la française et jardin à l’anglaise, vous n’aurez pas besoin de choisir. Un lieu…
©Ville de Saint-Omer
À voir aussi à Saint-Omer (Pas-de-Calais)
- Visite guidée : Le jardin public de Saint-Omer, Jardin public de Saint-Omer, Saint-Omer 6 juin 2026
- Atelier pour tous : L’inspiration est dans la nature, Maison du patrimoine, Saint-Omer 7 juin 2026
- Découverte inattendue de tombes romaines en territoire morin, Maison du Patrimoine, Saint-Omer 12 juin 2026
- THE KIDS HARMONY – CHAPELLE DE JESUITES Saint-Omer 20 juin 2026
- Saint-Omer Jaaz Festival, Saint-Omer, Saint-Omer 2 juillet 2026