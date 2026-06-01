Balade sur le sentier viticole d’Orschwihr suivie d’une dégustation commentée par un vigneron Orschwihr mercredi 24 juin 2026.

Orschwihr

Balade sur le sentier viticole d’Orschwihr suivie d’une dégustation commentée par un vigneron

Orschwihr Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-06-24 10:00:00

fin : 2026-08-12

Date(s) :

2026-06-24

Découvrez le sentier viticole d’Orschwihr, puis participez à une dégustation chez l’un des viticulteurs d’Orschwihr.

Tout au long de l’été, les vignerons d’Orschwihr vous invitent à découvrir leur vignoble lors d’une balade conviviale au cœur des coteaux du Bollenberg et du Pfingstberg. Accompagnés par un vigneron du village, partez à la rencontre des paysages, des terroirs et des savoir-faire qui façonnent les vins d’Orschwihr.

Au fil de la promenade, votre guide partagera sa passion du métier, l’histoire du vignoble et les particularités de ces terroirs d’exception. La visite se poursuivra ensuite au domaine pour une dégustation commentée, l’occasion de mieux comprendre l’expression des vins à travers les différentes cuvées proposées.

Une expérience authentique entre nature, patrimoine et œnologie, idéale pour découvrir les richesses viticoles d’Orschwihr et échanger avec des vignerons passionnés.

Rendez-vous tous les mercredis à 10h au panneau de départ du Sentier Viticole, place de l’église.

Réservation conseillée directement auprès du vigneron accueillant.

Retrouvez le planning d’accueil des vignerons

24 juin Domaine Jacques Ziegler 06 08 35 77 72

1er juillet Domaine François Schmitt 03 89 76 08 45

8 juillet Domaine Materne Haegelin et Filles 03 89 76 95 17

15 juillet Domaine Bernard Haegelin 03 89 76 14 62

22 juillet Domaine Albert Ziegler 03 89 76 01 12

29 juillet Domaine Camille Braun 03 89 76 95 20

5 août Domaine Albrecht Ernst 03 89 76 95 01

12 août Domaine Materne Haegelin et Filles 03 89 76 95 17 .

Orschwihr 68500 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 76 95 07

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discover Orschwihr’s wine trail, then take part in a wine tasting at one of Orschwihr’s winegrowers.

L’événement Balade sur le sentier viticole d’Orschwihr suivie d’une dégustation commentée par un vigneron Orschwihr a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de tourisme de la Région de Guebwiller