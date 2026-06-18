Orschwihr

Marché du terroir

2 rue de l’Eglise Orschwihr Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-07-08 17:30:00

fin : 2026-07-08

Date(s) :

2026-07-08 2026-07-22

Les Marchés du Terroir d’Orschwihr mettent à l’honneur producteurs, artisans et vignerons locaux. Une soirée conviviale pour découvrir les saveurs et savoir-faire du territoire dans une ambiance estivale.

Les Marchés du Terroir d’Orschwihr reviennent pour deux soirées placées sous le signe de la convivialité et des saveurs locales. À la fraîcheur de la fin de journée, producteurs, artisans et vignerons du village vous donnent rendez-vous pour partager leur passion et faire découvrir la richesse du terroir alsacien.

Au fil des stands, laissez-vous tenter par les spécialités locales, les créations artisanales et les vins d’Orschwihr, dans une ambiance chaleureuse propice aux rencontres et aux échanges. Une belle occasion de profiter d’une soirée estivale au cœur du village, entre découvertes gourmandes, savoir-faire authentiques et moments de partage. 0 .

2 rue de l’Eglise Orschwihr 68500 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 76 95 07

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English :

The Orschwihr Local Farmers’ Market showcases local producers, artisans, and winemakers. It’s a fun evening to discover the region’s flavors and craftsmanship in a summery atmosphere.

L’événement Marché du terroir Orschwihr a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de tourisme de la Région de Guebwiller