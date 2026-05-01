Balade sur les chants des oiseaux Micro-folie Le Modulor Val de Briey
Balade sur les chants des oiseaux Micro-folie Le Modulor Val de Briey mercredi 6 mai 2026.
Val de Briey
Balade sur les chants des oiseaux
Micro-folie Le Modulor 1 avenue du docteur pierre giry Val de Briey Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-05-06 14:00:00
fin : 2026-05-06
Date(s) :
2026-05-06
Promenade sur les sons des oiseaux
Identification des chants
Sensibilisation à l’environnementTout public
0 .
Micro-folie Le Modulor 1 avenue du docteur pierre giry Val de Briey 54150 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 10 98 68 13 microfolie@valdebriey.fr
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English :
Walk on the sounds of birds
Song identification
Environmental awareness
L’événement Balade sur les chants des oiseaux Val de Briey a été mis à jour le 2026-04-29 par MILTOL