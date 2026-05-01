Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Balade sur les chants des oiseaux Micro-folie Le Modulor Val de Briey

Balade sur les chants des oiseaux Micro-folie Le Modulor Val de Briey mercredi 6 mai 2026.

Lieu : Micro-folie Le Modulor

Adresse : 1 avenue du docteur pierre giry

Ville : 54150 Val de Briey

Département : Meurthe-et-Moselle

Début : mercredi 6 mai 2026

Fin : mercredi 6 mai 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : 0 Gratuit

Val de Briey

Balade sur les chants des oiseaux

Micro-folie Le Modulor 1 avenue du docteur pierre giry Val de Briey Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-05-06 14:00:00
fin : 2026-05-06

Date(s) :
2026-05-06

Promenade sur les sons des oiseaux
Identification des chants
Sensibilisation à l’environnementTout public
0  .

Micro-folie Le Modulor 1 avenue du docteur pierre giry Val de Briey 54150 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 10 98 68 13  microfolie@valdebriey.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Walk on the sounds of birds
Song identification
Environmental awareness

L’événement Balade sur les chants des oiseaux Val de Briey a été mis à jour le 2026-04-29 par MILTOL

À voir aussi à Val de Briey (Meurthe-et-Moselle)