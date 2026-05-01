Balade sur les chants des oiseaux Micro-folie Le Modulor Val de Briey

Val de Briey

Balade sur les chants des oiseaux

Micro-folie Le Modulor 1 avenue du docteur pierre giry Val de Briey Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-05-06 14:00:00

fin : 2026-05-06

Date(s) :

2026-05-06

Promenade sur les sons des oiseaux

Identification des chants

Sensibilisation à l’environnementTout public

0 .

Micro-folie Le Modulor 1 avenue du docteur pierre giry Val de Briey 54150 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 10 98 68 13 microfolie@valdebriey.fr

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English :

Walk on the sounds of birds

Song identification

Environmental awareness

L’événement Balade sur les chants des oiseaux Val de Briey a été mis à jour le 2026-04-29 par MILTOL