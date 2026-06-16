Balade théâtrale Soirée En attendant Marcel Paradou Place Charloun Rieu Paradou

Paradou

Balade théâtrale Soirée En attendant Marcel Paradou

Samedi 25 juillet 2026 de 19h à 23h. Place Charloun Rieu Centre-Ville Paradou Bouches-du-Rhône

Tarif : 16.5 – 16.5 – 16.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 19:00:00

fin : 2026-07-25 23:00:00

Date(s) :

2026-07-25

Balade Théâtrale Et si vous croisiez ce soir-là une équipe de tournage égarée dans les ruelles du Paradou ?

Nous sommes en 1955, une partie de l’équipe de tournage qui a participé à la création des films de Marcel Pagnol, se retrouve pour découvrir le scénario de son nouveau film. En attendant Marcel, ils évoquent des souvenirs, des anecdotes de tournage et autres succulentes intrigues qui ont ponctuées la création de ses œuvres. Chacune de ces confidences les incitent à rejouer des extraits de la filmographie du dramaturge provençal. Les scènes qu’ils interprètent alors sont extraites, entre autres, de Marius, Manon des sources, Naïs…L’entière scénarisation du spectacle lie déambulation et intégration du public. Ainsi les spectateurs se retrouvent tour à tour, vedette de cinéma, auteur, accessoiriste chargé de transporter une bobine de film….et qui sait l’occasion peut être de découvrir un talent caché !



C’est lors d’une déambulation, que la Compagnie Dans la cour des grands vous propose une immersion au cœur même de cette œuvre, au plus prés de chaque personnage pour vivre avec eux les drames et les joies qui les traversent.



Réservation obligatoire ! !



Infos Pratiques



Il est demandé de s’asseoir par terre le temps des scènes pour bénéficier de cette immersion et cette proximité artistique.

Pour votre confort vous pouvez prévoir plaid ou coussin.

Les tabourets ou trépieds pliables sont autorisés.

Tous les sièges avec dossier sont interdits.

Poussettes et animaux interdits.



Cette balade ne présente pas de difficultés particulières, mais elle se déroule en collines avec des petites montées et descentes sur sentiers. Elle est déconseillée aux personnes ressentant des difficultés physiques, respiratoires ou cardiaques.



Prévoir obligatoirement

– chaussures de marche ou tennis

– pique-nique + eau

– Lampe torche pour les parties de déambulations dans la nuit.

– De quoi se couvrir, pour la fin de la balade, à la tombée de la nuit. .

Place Charloun Rieu Centre-Ville Paradou 13520 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 54 54 01 accueil@mairie-du-paradou.fr

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English :

Theatrical Walk ‘What if, that evening, you happened to come across a film crew lost in the narrow streets of Le Paradou?’

L’événement Balade théâtrale Soirée En attendant Marcel Paradou Paradou a été mis à jour le 2026-06-16 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles