Informations pratiques

Paradou

Sortie nature La réserve naturelle régionale de l’Ilon

Dimanche 4 octobre 2026 de 9h30 à 12h30.

Annulé en cas de mauvais temps. Paradou Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04 09:30:00

fin : 2026-10-04 12:30:00

Date(s) :

2026-10-04

Sortie nature

La réserve naturelle régionale de l’Ilon

La conservatrice de la réserve vous invite à découvrir l’Ilon, un joyau de nature entre marais et costières.

Delphine Haas, conservatrice de la réserve

Paradou et Arles

Sortie nature ❁ Gratuit

La réserve naturelle régionale de l’Ilon

La conservatrice de la réserve vous invite à découvrir l’Ilon, un joyau de nature entre marais et costières.

Delphine Haas, conservatrice de la réserve

Paradou et Arles .

Paradou 13520 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 90 44 00 contact@parc-alpilles.fr

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English :

Nature walk

The Ilon Regional Nature Reserve

The reserve’s curator invites you to discover the Ilon, a natural gem nestled between marshes and coastal meadows.

Delphine Haas, curator of the reserve

Paradou and Arles

L’événement Sortie nature La réserve naturelle régionale de l’Ilon Paradou a été mis à jour le 2026-07-08 par Parc Naturel Régional des Alpilles