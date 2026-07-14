UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Paradou

Sortie nature La réserve naturelle régionale de l’Ilon Paradou

dimanche 4 octobre 2026 · Paradou

Informations pratiques

Début
dimanche 4 octobre 2026
Fin
dimanche 4 octobre 2026
Heure de début
09:30:00
Ville
13520 Paradou
Département
Bouches-du-Rhône
Tarif

Paradou

Sortie nature La réserve naturelle régionale de l’Ilon

Dimanche 4 octobre 2026 de 9h30 à 12h30.

Annulé en cas de mauvais temps. Paradou Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 09:30:00
fin : 2026-10-04 12:30:00

Date(s) :
2026-10-04

Sortie nature
La réserve naturelle régionale de l’Ilon
La conservatrice de la réserve vous invite à découvrir l’Ilon, un joyau de nature entre marais et costières.
Delphine Haas, conservatrice de la réserve
Paradou et Arles
Sortie nature ❁ Gratuit
La réserve naturelle régionale de l’Ilon
La conservatrice de la réserve vous invite à découvrir l’Ilon, un joyau de nature entre marais et costières.
Delphine Haas, conservatrice de la réserve
Paradou et Arles   .

Paradou 13520 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 90 44 00  contact@parc-alpilles.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Nature walk
The Ilon Regional Nature Reserve
The reserve’s curator invites you to discover the Ilon, a natural gem nestled between marshes and coastal meadows.
Delphine Haas, curator of the reserve
Paradou and Arles

L’événement Sortie nature La réserve naturelle régionale de l’Ilon Paradou a été mis à jour le 2026-07-08 par Parc Naturel Régional des Alpilles

À voir aussi à Paradou (Bouches-du-Rhône)