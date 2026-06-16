Voyage au bout du monde Spectacle marionettes au Paradou Salle Polyvalente Paradou Paradou
Voyage au bout du monde Spectacle marionettes au Paradou Salle Polyvalente Paradou Paradou vendredi 28 août 2026.
Paradou
Voyage au bout du monde Spectacle marionettes au Paradou
Vendredi 28 août 2026 à partir de 18h. Salle Polyvalente Paradou 3, Square de l’Abbé Paulet Paradou Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 18:00:00
fin : 2026-08-28
Date(s) :
2026-08-28
Drate l’espiègle et Miche le poète arrivent au Paradou le 28 Août pour un spectacle de marionnettes qui touche autant les enfants que leurs parents.
Ils se cachent peut-être dans notre grenier, sous un pot de jardinet ou au creux d’une vieille chaussure. Une invitation à rouvrir les yeux de l’enfance .
Salle Polyvalente Paradou 3, Square de l’Abbé Paulet Paradou 13520 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 54 54 01 accueil@mairie-du-paradou.fr
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English :
Drate the Mischief-Maker and Miche the Poet are coming to Paradou on 28 August for a puppet show that will delight both children and their parents alike.
L’événement Voyage au bout du monde Spectacle marionettes au Paradou Paradou a été mis à jour le 2026-06-16 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles
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