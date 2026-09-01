Balade théatrale Soirée En attendant Marcel St. Etienne du Grès Centre-Ville Saint-Étienne-du-Grès

Informations pratiques

Saint-Étienne-du-Grès

Balade théatrale Soirée En attendant Marcel St. Etienne du Grès

Samedi 12 septembre 2026 de 17h30 à 21h.

Complet. Centre-Ville Avenue de la République Saint-Étienne-du-Grès Bouches-du-Rhône

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 17:30:00

fin : 2026-09-12 21:00:00

Date(s) :

2026-09-12

Balade Théâtrale Portée par la compagnie Dans la Cour des Grands, cette création originale invite les spectateurs à une immersion vivante au cœur des collines provençales à St. Etienne du Grès

Départ: parking du cimetière



Portée par la compagnie Dans la Cour des Grands, cette création originale invite les spectateurs à une immersion vivante au cœur des collines provençales. Nous sommes en 1955 en attendant l’arrivée du maître Marcel Pagnol sur le tournage de son nouveau projet, comédiens et techniciens se remémorent leurs souvenirs et rejouent les scènes mythiques de son cinéma (Marius, La Fille du puisatier, Le Schpountz…).



À travers un parcours pédestre facile d’environ 4 km en pleine nature, ce théâtre itinérant brise les codes le public, guidé par la troupe, devient tour à tour figurant, témoin et complice d’une déambulation poétique et joyeuse d’environ 3h30.

Vous avez aimé Manon des Sources en 2024 ? Vous allez adorer En attendant Marcel !



C’est lors d’une déambulation, que la Compagnie Dans la cour des grands vous propose une immersion au cœur même de cette œuvre, au plus prés de chaque personnage pour vivre avec eux les drames et les joies qui les traversent.



Réservation obligatoire par mail à f.plan@saintetiennedugres.com



Infos Pratiques



Départ: parking du cimetière



Il est demandé de s’asseoir par terre le temps des scènes pour bénéficier de cette immersion et cette proximité artistique.

Pour votre confort vous pouvez prévoir plaid ou coussin.

Les tabourets ou trépieds pliables sont autorisés.

Tous les sièges avec dossier sont interdits.

Poussettes et animaux interdits.



Cette balade ne présente pas de difficultés particulières, mais elle se déroule en collines avec des petites montées et descentes sur sentiers. Elle est déconseillée aux personnes ressentant des difficultés physiques, respiratoires ou cardiaques.



Prévoir obligatoirement

– chaussures de marche ou tennis

– pique-nique + eau

– Lampe torche pour les parties de déambulations dans la nuit.

– De quoi se couvrir, pour la fin de la balade, à la tombée de la nuit. .

Centre-Ville Avenue de la République Saint-Étienne-du-Grès 13103 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 49 16 46 f.plan@saintetiennedugres.com

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English :

Theatrical Walk Presented by the theatre company Dans la Cour des Grands, this original production invites audiences to immerse themselves in the heart of the Provençal hills at St. Etienne du Grès

L’événement Balade théatrale Soirée En attendant Marcel St. Etienne du Grès Saint-Étienne-du-Grès a été mis à jour le 2026-08-28 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles