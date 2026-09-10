Balade thermique : comprendre les déperditions de chaleurs des bâtiments, La Maison de l’Habitant, Nantes

Informations pratiques

Balade thermique : comprendre les déperditions de chaleurs des bâtiments Mardi 8 décembre, 09h00 La Maison de l’Habitant Loire-Atlantique

Gratuit sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-08T09:00:00+01:00 – 2026-12-08T12:00:00+01:00

Fin : 2026-12-08T09:00:00+01:00 – 2026-12-08T12:00:00+01:00

Découvrez la face cachée des façades pour comprendre comment la chaleur s’échappe des habitations. Grâce à une caméra thermique, venez voir les principaux défauts d’isolation (« ponts thermiques ») que l’on peut trouver chez soi. L’occasion d’aborder les choix techniques les plus judicieux pour améliorer la performance énergétique de votre logement.

Balade animée par France Rénov’

Gratuit sur inscription

La Maison de l’Habitant 12 Rue Président Edouard Herriot, Nantes Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 89 30 15 »}, {« type »: « link », « value »: « https://ypl.me/SLp »}] [{« link »: « https://alisee.espace-france-renov.fr/ »}, {« link »: « https://ypl.me/SLp »}]

Lors de cette balade thermique, découvrez la face cachée des façades pour comprendre comment la chaleur s’échappe des habitations. maisondelhabitant