Balade urbaine au Bas Floirac : L’échappée verte Bas Floirac / Gironde (Lieu de RDV communiqué à l’inscription) Floirac 31 mai 2025 – 13 juin 2026, certains samedis Prix libre

Des balades culturelles hors des sentiers battus pour (re)découvrir les quartiers méconnus de la Métropole à travers le regard d’habitants éloignés de l’emploi, dans une démarche d’insertion pro.

Du parc du Castel aux étangs, en passant par les jardins cheminots, découvrez un Floirac secret et bucolique avec notre éclaireur Pascal. En empruntant les chemins de traverse, ce grand voyageur amateur de marche et de rencontres, jette un regard avisé sur l’histoire d’une ville aux multiples visages. Autrefois cité ouvrière, aujourd’hui animée par ses habitants dynamiques, Floirac est tour à tour terre de vin, d’industries et de migrations. Pour la belle saison, mettez-vous au vert dans cet écrin de nature en pleine mutation !

Nos balades urbaines sont animées par des « éclaireurs urbains », des habitants éloignés de l’emploi formés à la médiation et embauchés dans une démarche d’insertion professionnelle. Plus d’infos : [https://bordeaux.alternative-urbaine.com/parcours-emploi/](https://bordeaux.alternative-urbaine.com/parcours-emploi/)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-05-31T15:00:00.000+02:00

Fin : 2026-06-13T16:30:00.000+02:00

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https://bordeaux.alternative-urbaine.com/balade/floirac/

Bas Floirac / Gironde (Lieu de RDV communiqué à l’inscription) Mairie de floirac La Souys Floirac 33270 Gironde



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