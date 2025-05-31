Balade urbaine au Bas Floirac : L’échappée verte Bas Floirac / Gironde (Lieu de RDV communiqué à l’inscription) Floirac
Balade urbaine au Bas Floirac : L’échappée verte Bas Floirac / Gironde (Lieu de RDV communiqué à l’inscription) Floirac samedi 31 mai 2025.
Balade urbaine au Bas Floirac : L’échappée verte Bas Floirac / Gironde (Lieu de RDV communiqué à l’inscription) Floirac 31 mai 2025 – 13 juin 2026, certains samedis Prix libre
Des balades culturelles hors des sentiers battus pour (re)découvrir les quartiers méconnus de la Métropole à travers le regard d’habitants éloignés de l’emploi, dans une démarche d’insertion pro.
Du parc du Castel aux étangs, en passant par les jardins cheminots, découvrez un Floirac secret et bucolique avec notre éclaireur Pascal. En empruntant les chemins de traverse, ce grand voyageur amateur de marche et de rencontres, jette un regard avisé sur l’histoire d’une ville aux multiples visages. Autrefois cité ouvrière, aujourd’hui animée par ses habitants dynamiques, Floirac est tour à tour terre de vin, d’industries et de migrations. Pour la belle saison, mettez-vous au vert dans cet écrin de nature en pleine mutation !
Nos balades urbaines sont animées par des « éclaireurs urbains », des habitants éloignés de l’emploi formés à la médiation et embauchés dans une démarche d’insertion professionnelle. Plus d’infos : [https://bordeaux.alternative-urbaine.com/parcours-emploi/](https://bordeaux.alternative-urbaine.com/parcours-emploi/)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2025-05-31T15:00:00.000+02:00
Fin : 2026-06-13T16:30:00.000+02:00
1
https://bordeaux.alternative-urbaine.com/balade/floirac/
Bas Floirac / Gironde (Lieu de RDV communiqué à l’inscription) Mairie de floirac La Souys Floirac 33270 Gironde
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Floirac (Gironde)
- ELENA NAGAPETYAN – ARKEA ARENA Floirac 28 mai 2026
- Marche gourmande Mairie de Floirac Floirac 13 juin 2026
- LE ROI SOLEIL – ARKEA ARENA Floirac 14 juin 2026
- LUDOVICO EINAUDI – ARKEA ARENA Floirac 30 juin 2026
- Floira’Bières Fête de la Bière Place de la Mairie Floirac 13 juillet 2026