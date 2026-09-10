Balade urbaine autour de la pierre RDV Office de Tourisme Dax
samedi 19 septembre 2026 · RDV Office de Tourisme · Dax
Informations pratiques
Dax
Balade urbaine autour de la pierre
RDV Office de Tourisme 11 cours Foch Dax Landes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Pour éviter de mettre son patrimoine en péril, Dax a su, durant les siècles précédents, raviver, résister et ré-imaginer la cité.
Au cours de cette balade urbaine, commentée par l’une de nos guide conférencière, découvrez ces grandes métamorphoses.
La balade urbaine autour de la pierre vous amènera en cœur de ville, pour évoquer les halles, la cathédrale, l’immeuble Biraben et les remparts. .
RDV Office de Tourisme 11 cours Foch Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 56 86 86
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English : Balade urbaine autour de la pierre
L’événement Balade urbaine autour de la pierre Dax a été mis à jour le 2026-08-11 par OT Grand Dax
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