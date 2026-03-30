Balade Vigneronne avec le Champagne Binon-Coquard Spoy
Balade Vigneronne avec le Champagne Binon-Coquard Spoy samedi 20 juin 2026.
Balade Vigneronne avec le Champagne Binon-Coquard
6 rue de la fontaine Spoy Aube
Tarif : – – Eur
20
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 15:00:00
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-06-20 2026-07-25 2026-08-22 2026-09-26
Une fois par mois, le vigneron vous emmène en balade !
Venez découvrir notre vignoble de la Vallée du Landion dans la Côte des Bar nous vous expliquerons nos méthodes de travail ainsi que le cycle de production de la vigne et du raisin. Une pause rafraîchissante autour d’une flûte de notre production vous sera proposée sur le parcours devant un magnifique point de vue de la vallée.
Participez à notre quizz viticole ludique et tentez de gagner un bouchon de champagne !
Rendez-vous à 14h45, départ à 15h. Durée 1h30.
Sur réservation obligatoire. 20 .
6 rue de la fontaine Spoy 10200 Aube Grand Est +33 3 25 27 41 82 cyrielle@champagne-binoncoquard.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Balade Vigneronne avec le Champagne Binon-Coquard Spoy a été mis à jour le 2026-02-06 par Office de Tourisme de la Côte des Bar en Champagne
À voir aussi à Aube
- Tous à l’eau Paisy-Cosdon 30 mars 2026
- Représentation Au delà du mur Troyes 30 mars 2026
- Bouger se ressourcer (adapté) Paisy-Cosdon 31 mars 2026
- Après-midi dansant avec Jean-Baptiste VAZ La Chapelle-Saint-Luc 31 mars 2026
- Atelier de vannerie créative et chasse aux œufs à la MOPO Troyes 1 avril 2026