Champagne Party ! Spoy
Champagne Party ! Spoy samedi 4 juillet 2026.
Spoy
Champagne Party !
Spoy Aube
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-04
Les 4 & 5 Juillet prochains, 10 maisons de Champagne vous ouvrent leurs portes, le temps d’un week-end festif, en famille ou entre amis. Venez partager de bons moments avec les vignerons, du côté de Bar-sur-Aube.
Les caves ouvertes à Spoy pour cette nouvelle édition:
CHAMPAGNE BINON-COQUARD
– Balade commentée dans les vignes avec le vigneron: 15€ par personne, départ à 10h le samedi et le dimanche, réservation conseillée mais pas obligatoire.
– Visite de cave: gratuit, départ à 10h, 14h et 16h le samedi et le dimanche, réservation possible mais pas obligatoire
– Dégustation de nos champagnes: 10€ par personne (jusqu’à 3 cuvées), toute la journée
– Restauration sur place
– Terrain & Jeux de Molkky à disposition tout le week-end
– Bar à champagne
CHAMPAGNE JACKY TAPPREST
– visites et dégustations
– balade pétillante dans les vignes
– restauration en continu
– soirée dansante le samedi .
Spoy 10200 Aube Grand Est ducotedebarsuraube@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Champagne Party ! Spoy a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de Tourisme de la Côte des Bar en Champagne