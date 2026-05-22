Spoy

Champagne Party !

Spoy Aube

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-04

Les 4 & 5 Juillet prochains, 10 maisons de Champagne vous ouvrent leurs portes, le temps d’un week-end festif, en famille ou entre amis. Venez partager de bons moments avec les vignerons, du côté de Bar-sur-Aube.

Les caves ouvertes à Spoy pour cette nouvelle édition:

CHAMPAGNE BINON-COQUARD

– Balade commentée dans les vignes avec le vigneron: 15€ par personne, départ à 10h le samedi et le dimanche, réservation conseillée mais pas obligatoire.

– Visite de cave: gratuit, départ à 10h, 14h et 16h le samedi et le dimanche, réservation possible mais pas obligatoire

– Dégustation de nos champagnes: 10€ par personne (jusqu’à 3 cuvées), toute la journée

– Restauration sur place

– Terrain & Jeux de Molkky à disposition tout le week-end

– Bar à champagne

CHAMPAGNE JACKY TAPPREST

– visites et dégustations

– balade pétillante dans les vignes

– restauration en continu

– soirée dansante le samedi .

Spoy 10200 Aube Grand Est ducotedebarsuraube@gmail.com

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English :

L’événement Champagne Party ! Spoy a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de Tourisme de la Côte des Bar en Champagne