Balade & Yoga au Mont Pouilly Parking Solutré-Pouilly

Solutré-Pouilly

Balade & Yoga au Mont Pouilly

Parking Impasse du Grand Pré Solutré-Pouilly Saône-et-Loire

Tarif : 25 – 25 – 30 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 09:00:00

fin : 2026-06-07 12:00:00

Date(s) :

2026-06-07

Expérimentez une autre approche du Yoga avec cette balade ponctuée de pratique de Yoga, à la découverte du Mont Pouilly. Une vue imprenable sur les deux roches et la plaine de la Saône, un grand bol d’air pour vider la tête et faire le plein d’énergie

Animé par Nathalie PORNON, professeure de Yoga de l’Énergie (diplômée FIDHY) et Yoga enfants, praticienne en Massage Traditionnel Thaï (École Tradition Massage Bruxelles) .

Parking Impasse du Grand Pré Solutré-Pouilly 71960 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 21 91 70 fboulicaut@mjc-heritanmacon.org

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English : Balade & Yoga au Mont Pouilly

L’événement Balade & Yoga au Mont Pouilly Solutré-Pouilly a été mis à jour le 2026-05-04 par Mâcon Sud Bourgogne, Tourisme et Congrès