Balade & Yoga au Mont Pouilly Parking Solutré-Pouilly
Balade & Yoga au Mont Pouilly Parking Solutré-Pouilly dimanche 7 juin 2026.
Solutré-Pouilly
Balade & Yoga au Mont Pouilly
Parking Impasse du Grand Pré Solutré-Pouilly Saône-et-Loire
Tarif : 25 – 25 – 30 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 09:00:00
fin : 2026-06-07 12:00:00
Date(s) :
2026-06-07
Expérimentez une autre approche du Yoga avec cette balade ponctuée de pratique de Yoga, à la découverte du Mont Pouilly. Une vue imprenable sur les deux roches et la plaine de la Saône, un grand bol d’air pour vider la tête et faire le plein d’énergie
Animé par Nathalie PORNON, professeure de Yoga de l’Énergie (diplômée FIDHY) et Yoga enfants, praticienne en Massage Traditionnel Thaï (École Tradition Massage Bruxelles) .
Parking Impasse du Grand Pré Solutré-Pouilly 71960 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 21 91 70 fboulicaut@mjc-heritanmacon.org
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English : Balade & Yoga au Mont Pouilly
L’événement Balade & Yoga au Mont Pouilly Solutré-Pouilly a été mis à jour le 2026-05-04 par Mâcon Sud Bourgogne, Tourisme et Congrès
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