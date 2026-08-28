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Balades à bord du Corentin, le Lougre de l’Odet, Maison du Patrimoine de Concarneau, Concarneau

dimanche 20 septembre 2026 · Maison du Patrimoine de Concarneau · Concarneau

Balades à bord du Corentin, le Lougre de l’Odet, Maison du Patrimoine de Concarneau, Concarneau

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Maison du Patrimoine de Concarneau
Adresse
Ville Close-Tour du Gouverneur 2, rue Vauban, 29900, Concarneau
Ville
29900 Concarneau
Département
Finistère
Tarif
Limité à 25 personnes / RDV au ponton du Quai d’Aiguillon, devant l’Office de Tourisme de Concarneau.

Balades à bord du Corentin, le Lougre de l’Odet Dimanche 20 septembre, 15h30, 17h30 Maison du Patrimoine de Concarneau Finistère

Limité à 25 personnes / RDV au ponton du Quai d’Aiguillon, devant l’Office de Tourisme de Concarneau.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T17:30:00+02:00 – 2026-09-20T20:00:00+02:00

Profitez d’une balade dans le port et la baie de Concarneau à bord du Corentin. Le Lougre de l’Odet, présent dans le port de Concarneau tous les étés, est une réplique à l’identique d’un lougre de 1840. Il est classé Bateau d’Intérêt Patrimonial.

Maison du Patrimoine de Concarneau Ville Close-Tour du Gouverneur 2, rue Vauban, 29900, Concarneau Concarneau 29900 Finistère Bretagne 02 98 50 37 18 https://www.concarneau.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie-mp.concarneau.fr/activite/47/ »}, {« owner »: {« uid »: 4907315, « type »: « agenda »}, « lastProcessedAt »: « 2026-08-28T16:47:38.141Z », « data »: [{« eventDuration »: 90, « bookingContact »: « maison.patrimoine@concarneau.fr », « response »: {« passId »: 433731710, « isPending »: false, « addressId »: 1047813}, « venueId »: 151931, « description »: « linked desc », « bookingEmail »: « maison.patrimoine@concarneau.fr », « category »: « EVENEMENT_PATRIMOINE », « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-08-28T16:47:37.872Z », « duo »: true}, {« priceCategories »: [{« price »: 0, « label »: « Tarif unique », « id »: 0}], « response »: {« priceCategories »: [{« passId »: 2559875, « id »: 0}]}, « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-08-28T16:47:37.960Z »}, {« response »: {« dates »: [{« passId »: 484065019, « id »: 1}, {« passId »: 484065020, « id »: 2}]}, « dates »: [{« quantity »: 25, « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1789911000000, « id »: 1}, {« quantity »: 25, « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1789918200000, « id »: 2}], « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-08-28T16:47:38.141Z »}], « service »: « passCulture », « type »: « link », « value »: « https://passculture.app/offre/433731710 »}]
Profitez d’une balade dans le port et la baie de Concarneau à bord du Corentin

©association Le Lougre de l’Odet

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