Balades à bord du Corentin, le Lougre de l’Odet, Maison du Patrimoine de Concarneau, Concarneau

Informations pratiques

Balades à bord du Corentin, le Lougre de l’Odet Dimanche 20 septembre, 15h30, 17h30 Maison du Patrimoine de Concarneau Finistère

Limité à 25 personnes / RDV au ponton du Quai d’Aiguillon, devant l’Office de Tourisme de Concarneau.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:30:00+02:00 – 2026-09-20T20:00:00+02:00

Profitez d’une balade dans le port et la baie de Concarneau à bord du Corentin. Le Lougre de l’Odet, présent dans le port de Concarneau tous les étés, est une réplique à l’identique d’un lougre de 1840. Il est classé Bateau d’Intérêt Patrimonial.

Maison du Patrimoine de Concarneau Ville Close-Tour du Gouverneur 2, rue Vauban, 29900, Concarneau Concarneau 29900 Finistère Bretagne 02 98 50 37 18 https://www.concarneau.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie-mp.concarneau.fr/activite/47/ »}, {« owner »: {« uid »: 4907315, « type »: « agenda »}, « lastProcessedAt »: « 2026-08-28T16:47:38.141Z », « data »: [{« eventDuration »: 90, « bookingContact »: « maison.patrimoine@concarneau.fr », « response »: {« passId »: 433731710, « isPending »: false, « addressId »: 1047813}, « venueId »: 151931, « description »: « linked desc », « bookingEmail »: « maison.patrimoine@concarneau.fr », « category »: « EVENEMENT_PATRIMOINE », « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-08-28T16:47:37.872Z », « duo »: true}, {« priceCategories »: [{« price »: 0, « label »: « Tarif unique », « id »: 0}], « response »: {« priceCategories »: [{« passId »: 2559875, « id »: 0}]}, « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-08-28T16:47:37.960Z »}, {« response »: {« dates »: [{« passId »: 484065019, « id »: 1}, {« passId »: 484065020, « id »: 2}]}, « dates »: [{« quantity »: 25, « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1789911000000, « id »: 1}, {« quantity »: 25, « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1789918200000, « id »: 2}], « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-08-28T16:47:38.141Z »}], « service »: « passCulture », « type »: « link », « value »: « https://passculture.app/offre/433731710 »}]

Profitez d’une balade dans le port et la baie de Concarneau à bord du Corentin

©association Le Lougre de l’Odet