Balades contées Maison des Minéraux Crozon
Balades contées Maison des Minéraux Crozon lundi 13 juillet 2026.
Crozon
Balades contées Maison des Minéraux
Crozon Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 20:15:00
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13
Ouvrir une parenthèse magique et enchantée
Secrets de vagues / Avec la conteuse, suivons les korrigans sur les chemins de sable, vers ce bout de terre où le ciel et la dune se fondent dans la mer.
Ici la légende se lit sur les rochers, s’entend dans le vent, et les vagues chantent à l’infini les voyages lointains et les amours passés des morganezed.
2h30
Sur réservation au 02.98.27.19.73 .
Crozon 29160 Finistère Bretagne +33 2 98 27 19 73
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English :
L’événement Balades contées Maison des Minéraux Crozon a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime
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