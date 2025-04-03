Balades découvertes du territoire à vélo Parking du Lidl Le Pouliguen

Balades découvertes du territoire à vélo

Parking du Lidl 38 avenue de Llantwit Major Le Pouliguen Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24 09:15:00

fin : 2026-04-24

Date(s) :

2026-04-24

Balades découvertes de la Presqu’île organisées toute l’année !

Attention, le nombre de places est limité.

Vélo en bon état (avec chambre à air de rechange).

Casque recommandé et obligatoire pour les enfants de 12 ans. Les mineurs doivent être accompagnés par un adulte.

Port du gilet jaune recommandé. Allure modérée et respect du Code de la route.



Présence des participants au point de rendez-vous 15 minutes avant le départ.

Lors de votre inscription merci de nous communiquer votre numéro de téléphone portable. .

Parking du Lidl 38 avenue de Llantwit Major Le Pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 85 55 62 49 velo.presquile@gmail.com

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English :

L’événement Balades découvertes du territoire à vélo Le Pouliguen a été mis à jour le 2026-03-13 par ADT44