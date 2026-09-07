Balades découvertes du territoire à vélo, Petit Bassin du Pouliguen, Le Pouliguen
samedi 12 septembre 2026 · Petit Bassin du Pouliguen · Le Pouliguen
Informations pratiques
Balades découvertes du territoire à vélo 12 septembre – 12 décembre Petit Bassin du Pouliguen Loire-Atlantique
– Adulte: 2
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-12T14:00:00+02:00 – 2026-09-12T16:00:00+02:00
Fin : 2026-12-12T09:30:00+01:00 – 2026-12-12T11:30:00+01:00
Balades découvertes de la Presqu’île organisées toute l’année !
Attention, le nombre de places est limité.
Vélo en bon état (avec chambre à air de rechange).
Casque recommandé et obligatoire pour les enfants – de 12 ans. Les mineurs doivent être accompagnés par un adulte.
Port du gilet jaune recommandé. Allure modérée et respect du Code de la route.
Présence des participants au point de rendez-vous 15 minutes avant le départ.
Lors de votre inscription merci de nous communiquer votre numéro de téléphone portable.
Balades découvertes de la Presqu’île organisées toute l’année.
Petit Bassin du Pouliguen Quai Jules Sandeau, 44510 Le Pouliguen Le Pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 06 85 55 62 49 »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 81 12 19 48 »}, {« type »: « email », « value »: « velo.presquile@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/VeloPresquile.LePouliguen/ »}]
Balades découvertes de la Presqu’île organisées toute l’année ! Attention, le nombre de places est limité. Vélo en bon état (avec chambre à air de rechange). Randonnée Sport
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