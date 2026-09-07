Couture en folie, Micro-Folie, Le Pouliguen

Informations pratiques

Couture en folie Vendredi 25 septembre, 10h00 Micro-Folie Loire-Atlantique

– Adulte: 0

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-25T10:00:00+02:00 – 2026-09-25T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-25T10:00:00+02:00 – 2026-09-25T13:00:00+02:00

Confectionnez un objet à la machine à coudre ou bien apportez votre tricot !

Confectionnez un sac à la machine à coudre ou bien apportez votre tricot !

Micro-Folie Salle Marcel Baudry, 8 rue Maréchal Joffre, 44510 Le Pouliguen Le Pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 07 64 47 36 10 »}, {« type »: « email », « value »: « info@culture-en-folie.org »}]

Confectionnez un objet à la machine à coudre ou bien apportez votre tricot ! Confectionnez un sac à la machine à coudre ou bien apportez votre tricot ! Culture Famille